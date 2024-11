A bordo del mezzo più grande 4 passeggeri tra cui una donna in attesa estratta dall'abitacolo e affidata al 118. Sul posto anche vigili del fuoco e Anas

Nuovo incidente questa mattina allo svincolo autostradale di Lamezia Terme, direzione Sud. Coinvolti nel sinistro una vettura Citroen C3 e un camper che a seguito dello scontro si è ribaltato.

A bordo del camper 4 passeggeri tra cui una donna in attesa che estratta dall'abitacolo veniva affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Illesi i passeggeri della vettura.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Disagi per la viabilità. Ieri sempre sull’A2 Salerno Reggio Calabria in direzione Nord, tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme a causa di un incidente ha perso la vita un 56enne di Platania.