Brutto incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, all’uscita della galleria Limina in una zona compresa tra i territori di Mammola e Cinquefrondi. È di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, il bilancio del sinistro. Secondo quanto si è appreso nell’impatto sono state coinvolte tre auto.

A riportare la peggio è stato un uomo originario di Siderno, trasportato all’ospedale di Polistena. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato subito le indagini per ricostruire le cause dell’incidente.