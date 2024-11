Circolazione in tilt in direzione nord dell'autostrada a seguito del sinistro. Sul posto polizia stradale, sanitari del 118 e personale Anas. Lunghe code nel tratto interessato

A causa di un incidente stradale è rimasta bloccata per ore la corsia nord dell'Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza. Nel sinistro è morto un ragazzo di 19 anni. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il personale Anas. La circolazione è paralizzata con notevoli disagi ed una coda di circa sei chilometri. Secondo quanto si è appreso potrebbero essere coinvolti alcuni operai in servizio sulla carreggiata per dei lavori in corso. Il filtro dei veicoli, in considerazione della gravità della situazione, è stato attivato già da Falerna, con deviazione sulla Statale 18 dei mezzi pesanti.