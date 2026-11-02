Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, soccorse dai sanitari del 118. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro, mentre si riaccende l'attenzione sulla sicurezza lungo uno dei tratti più trafficati della viabilità cittadina

Ennesimo incidente stradale lungo la strada statale 18, nel territorio di Belvedere Marittimo. Il sinistro si è verificato intorno alle 18.30 di oggi pomeriggio, nella zona di Santa Litterata, lungo il tratto di arteria che attraversa la cittadina dell'alto Tirreno cosentino.

Due i mezzi coinvolti

Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione. L'impatto è stato particolarmente violento, come testimoniano i danni riportati da entrambe le vetture e i numerosi detriti disseminati sulla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Le persone coinvolte sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasferite in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Al momento non si conoscono le loro condizioni. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro, mentre si riaccende l'attenzione sulla sicurezza lungo uno dei tratti più trafficati della viabilità cittadina.