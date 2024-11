Incidente con il parapendio nel pomeriggio a Pizzo. Il velivolo leggero è precipitato per cause ancora in corso di accertamento nella zona dell’Angitola, tra il Popilia Resort e la Statale 18. Il pilota, un 71enne residente a Vibo Valentia, non avrebbe riportato serie conseguenze ma solo escoriazioni e lievi contusioni. Sul posto è giunta un’unità del 118 partita dall’ospedale di Vibo per prestare i primi soccorsi ed è sopraggiunta anche un’eliambulanza.

Al fianco dei sanitari anche i Vigili del fuoco di Vibo per il recupero del malcapitato. A dare l’allarme una donna che si trovava nei pressi del luogo dell’incidente e che ha notato il parapendio piombare sugli alberi in una zona coperta dalla fitta vegetazione che ha attutito l'impatto, permettendo all'uomo di cavarsela con qualche graffio.