L'uomo è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Dopo la tragedia di Piscopio della giornata del Primo Maggio, anche nel cosentino, a Spezzano Albanese, si è verificato un grave incidente con un trattore di cui è rimasto vittima un 35enne. Il giovane stava terminando alcuni lavori di pulizia di un terreno agricolo, quando per cause in corso di accertamento, il trattore si è ribaltato. L'uomo è rimasto con le gambe incastratema è riuscito a richiamare l'attenzione dei familiari con urla disperate. La macchina dei soccorsi è stata tempestiva. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno liberato il 35enne poi trasportato all'Annunziata di Cosenza con l'eliambulanza. Secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita.