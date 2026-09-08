L’uomo, originario di Cetraro, è deceduto per le lesioni riportate nel frontale. La moglie resta ricoverata in condizioni gravissime

È morto Francesco Cipolla, l’uomo originario di Cetraro rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi nel territorio di Guardia Piemontese. Il decesso è stato causato dalle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Cipolla, classe 1971, era stato soccorso dopo lo scontro frontale tra due automobili. Le sue condizioni erano apparse immediatamente disperate. Anche la moglie era rimasta ferita e si trova tuttora ricoverata in condizioni gravissime.

Il frontale a Guardia Piemontese

L’incidente si era verificato nel territorio di Guardia Piemontese, lungo il Tirreno cosentino. Secondo la prima ricostruzione, le due vetture si erano scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Nell’immediatezza dei soccorsi, una delle persone coinvolte aveva riportato un politrauma ed era stata classificata in codice rosso. La gravità della situazione aveva reso necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Il velivolo era atterrato nello stadio comunale “Zicarelli” di Fuscaldo, utilizzato come punto di incontro per consentire il trasferimento urgente del ferito.

Cetraro in lutto per Francesco Cipolla

La notizia della morte di Francesco Cipolla ha colpito la comunità di Cetraro, dove l’uomo era conosciuto. All’apprensione per la moglie, le cui condizioni restano critiche, si aggiunge ora il dolore per la perdita del cinquantacinquenne.

Restano da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.