Il giovane si era trasferito in Abruzzo con moglie e figlia di sei anni. Si è schiantato con la sua moto mentre si stava recando a lavoro

Un giovane di Crotone, Angelo Pisano, 34 anni, è morto in un incidente stradale a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Da tre anni il 34enne aveva lasciato la Calabria per trasferirsi in Abruzzo, dove lavorava come pasticcere. Angelo, si stava recando a lavoro a bordo di una Ducati Monster che per cause in corso di accertamento, si è scontrata contro un'Audi Q5 condotta da una donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Con Angelo a San Giovanni Taeatino si erano trasferite anche la moglie e la loro figlia di 6 anni.