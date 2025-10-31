Non ci sono feriti, solo una persona ha riportato contusioni ed è stata portata all’ospedale di Lamezia per controlli. Sul posto anche Polizia stradale e i vigili del fuoco

Traffico paralizzato e lunghe code in autostrada tra Lamezia Terme e Falerna, a causa di un incidente. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 21 all’altezza dello svincolo di Falerna, in direzione nord, e vede coinvolte quattro auto: una Skoda, una Fiat 500, una Mercedes e un’Audi. Non ci sono feriti gravi.

Una persona contusa è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferita nella struttura ospedaliera di Lamezia Terme per ulteriori controlli. Intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Lamezia Nicastro.

Presenti anche il personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e la Polizia stradale per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. Rilevanti i disagi alla viabilità con code superiori a 6 km.