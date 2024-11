Un giovane di 19 anni ha perso la vita, la scorsa notte, sull’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria in un tragico incidente stradale.



Si tratta di Manuel Iannì, un 19enne di Gioia Tauro. Secondo quanto appreso da fonti investigative, pare che il ragazzo stesse percorrendo, intorno alle 2, il tratto di autostrada tra Palmi e la città del porto.

L'incidente

Per cause ancora da stabilire, la sua Peugeot 107 di colore rosso avrebbe urtato violentemente contro un guardrail. Un impatto che avrebbe fatto perdere il controllo dell’automobile, che si è ribaltata scaraventando il giovane fuori dall’abitacolo. Manuel Iannì è morto sul colpo.



L’auto del giovane dopo l’impatto si è spenta e non è stata notata da una pattuglia dei carabinieri che procedevano nella stessa direzione di marcia. L’auto dei militari dell’Arma si è scontrata con il mezzo incidentato, ma i riflessi del guidatore hanno evitato il peggio.

L'auto dei carabinieri contro il veicolo incidentato

I due carabinieri, infatti, pare che abbiano riportato solo qualche contusione e sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118. Il personale medico e paramedico, però, non ha potuto fare nulla per Manuel Iannì se non constatarne il decesso. Il giovane di 19 anni faceva il piazzaiolo ed era ben voluto dalla sua comunità.

Le indagini

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Rossello della procura di Palmi, diretta Ottavio Sferlazza, che ha disposto tutti gli accertamenti del caso e ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti. Sul posto, oltre ai sanitari, sono giunti gli uomini della stradale di Palmi, guidati dal comandante Francesco Tringali, e vigili del fuoco del distaccamento di Palmi. Il tratto di autostrada teatro dell’incidente è stato chiuso al traffico fino alle 4 circa.