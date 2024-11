Trasportato in eliambulanza in un centro grandi ustionati dopo i primi soccorsi del 118 di Soriano. Sul posto i carabinieri per chiarire la dinamica

Un incidente sulla cui dinamica si sta ancora tentando di fare luce è avvenuto a Gerocarne oggi poco dopo le 13. Vittima un uomo che si trovava nel suo appezzamento di terreno ed ora – da quanto è stato possibile apprendere – è stato trasportato in elisoccorso in un centro grandi ustionati con pesantissime ustioni su tutto il corpo. Sul posto a prelevare il ferito si è portata un’ambulanza proveniente da Soriano e che a Soriano è tornata in attesa dell’atterraggio dell’elisoccorso, che a sua volta ha caricato l’uomo per le cure del caso. La dinamica di quanto accaduto – sembrerebbe trattarsi dunque di un incidente sul lavoro – è al vaglio dei carabinieri di Soriano Calabro e della Compagnia di Serra San Bruno, al comando del capitano Marco Di Caprio.

SEGUONO AGGIORNAMENTI