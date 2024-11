Incidente fatale in campagna, nel Cosentino, in località Caselle Nuove di Redipiano, frazione di San Pietro in Guarano. Un cinquantenne, Vincenzo Le Pera, ha perso la vita finendo, secondo quanto si è appreso, schiacciato sotto un mezzo cassonato con il quale usava trasporare la legna da un terreno di sua proprietà alla propria abitazione. Il veicolo potrebbe essersi ribaltato o per il peso eccessivo oppure per un cedimento del suolo zuppo delle piogge delle ultime ore. L’episodio si è verificato all’imbrunire, poco prima delle 17. Sul posto per i rilievi e per la ricostruzione della dinamica i carabinieri della compagnia di Rende e il medico legale, oltre ai vigili del fuoco intervenuti per la rimozione del veicolo agricolo.