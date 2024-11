Incidente stradale in centro a Cosenza, poco dopo mezzogiorno, all'incrocio tra Via Panebianco e Via Suor Elena Aiello, nei pressi della Città dei Ragazzi. Per cause in corso di accertamento un'auto è entrata in collisione con un ciclomotore. Ad avere la peggio è stato proprio il giovane alla guida del mezzo a due ruote, franato rovinosamente sull'asfalto. Il ragazzo è stato nell'immediatezza soccorso da alcuni militari della vicina caserma e poi dal personale del 118. Per lui una sospetta frattura ad un arto da valutare con esame radiografico al pronto soccorso dell'Annunziata.