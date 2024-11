Era positivo all'alcol l'automobilista che nella notte ha tamponato e ucciso un 41enne in moto, a Imola, nel Bolognese e i carabinieri lo hanno arrestato. Si tratta di un 24enne imolese, accusato di omicidio stradale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 3.20 in via D'Agostino, angolo via Salvo D'acquisto, zona Pedagna. Il motociclista, in sella a una Ducati Monster, si chiamava Antonio Vilardi, nato a Cosenza e residente a Imola ed era un medico chirurgo specializzato in ortopedia. Da quanto ricostruito l'uomo è stato investito da una Mazda guidata dal 24enne, che procedeva nello stesso senso di marcia, in direzione del centro cittadino, e trascinato per circa 200 metri.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118. Sottoposto ad accertamenti, l'automobilista è risultato positivo all'alcol test con un valore di 1,21 grammi/litro. Su disposizione della Procura il 24enne è stato trattenuto in attesa del suo trasferimento in carcere.