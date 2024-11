Si trova ricoverato al Pugliese Ciaccio in prognosi riservato dopo un incidente con la motocross di cui non son ancora esatte le dinamiche un giovane lametino di 21 anni. Il sinistro è avvenuto in contrada San Minà. Coinvolto nell’incidente anche l’altro passeggero anch’egli rimasto ferito e portato in ospedale. Ad intervenire sul posto la Polizia Locale, guidata dal Comandante Salvatore Zucco. Probabilmente il ragazzo alla guida ha perso il controllo del mezzo. La motocross è risultata essere senza assicurazione e senza targa.