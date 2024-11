Un 49enne di Rose, Giuseppe Terranova, è rimasto vittima di un incidente stradale lungo la statale 100, in Puglia nei pressi di Mottola.

Scontro con un tir

L'uomo viaggiava a bordo di una Fiat Panda. Per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Multipla e con un Tir. Nell'impatto hanno perso la vita altre due persone, entrambe di Gravina di Puglia: Salvatore Festa e Santino Luoidice. L'episodio si è verificato all'alba.

Sequestrati i mezzi coinvolti nell'incidente

Su disposizione della Procura di Taranto, nella persona del Pubblico Ministero di turno, i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro. La stessa zona, appare doveroso ricordarlo, negli ultimi anni è stata il luogo di numerosi altri incidenti mortali.