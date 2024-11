Il sinistro si è verificato sulla statale 106. Secondo una prima ricostruzione pare che l’uomo, a bordo della sua motocicletta, abbia perso il controllo del mezzo

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore del pomeriggio sulla nuova statale 106 all'altezza di Borgia nel Catanzarese. Un uomo di 71 anni, Cesare Doria, ha perso la vita in una galleria del tracciato mentre si trovava a bordo della sua motocicletta. Ancora non sono ben chiare le cause del sinistro che ha coinvolto anche un'automobile.

E' possibile infatti che il mezzo sia stato tamponato dalla vettura o che per un malore il conducente della motocicletta abbia perso il controllo del mezzo e sia stato successivamente travolto dall'auto in corsa. Vani i tentativi di soccorso dei sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente che al loro arrivo hanno solo potuto constatare il decesso. L'uomo è infatti morto sul colpo.