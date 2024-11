Ha perso la vita in un brutto incidente stradale un 47enne F.V. di Catanzaro. Il sinistro si è verificato nella zona di Germaneto. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La Y10 ha dapprimo tranciato nella corsa un palo della telecom per precipitare infine in una canale colmo d'acqua. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autogru nel tentativo di rimuovere il palo dala sede stradale.

Luana Costa