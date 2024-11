Una notte tragica ha scosso la città di Reggio Calabria. Ieri sera, poco dopo le 22, un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 74 anni nella via San Francesco di Paola, all'intersezione con via XXI Agosto, una zona molto trafficata della città.

I mezzi di soccorso e i Vigili del Fuoco sono stati prontamente inviati sul posto per prestare assistenza, mentre la Polizia locale è intervenuta per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente è un giovane di 23 anni. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla natura dell'impatto o sulle condizioni del conducente giovane.

Le autorità hanno immediatamente informato il magistrato di turno, che ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nel grave sinistro e la messa a disposizione della salma dell'uomo deceduto, misure necessarie per condurre un'indagine accurata e imparziale sulle cause dell'incidente. Si stanno conducendo approfonditi accertamenti per determinare le circostanze esatte dell'incidente. Saranno analizzate le prove fisiche, come le tracce di frenata e le registrazioni delle telecamere di sicurezza, oltre a eventuali testimonianze di testimoni oculari presenti sulla scena.