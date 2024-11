Gravissimo incidente a Reggio in via Sbarre Centrali.

Un cittadino indiano di 33 anni, del quale non sono state rese note le generalità, è morto sul colpo nella notte a Reggio Calabria in un incidente stradale avvenuto nel quartiere Sbarre Centrali. L'uomo era alla guida di un'auto, una Dacia, che, per cause ancora incorso di accertamento, e' sbandata carambolando contro altre 4 vetture in sosta. All'interno di una della auto ferme, una Smart, c'era una donna la cui auto, per il colpo ricevuto, e' andata a finire contro un furgone parcheggiato poco distante. La donna non ha riportato ferite gravi e dopo le prime cure in ospedale e' stata dimessa. SUl posto sono intervenuti i vigili urbani di Reggio Calabria e i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del trentatreenne. Scene di di disperazione si sono verificate, poco dopo l'incidente, all'arrivo dei parenti della vittima che viveva e lavorava nella citta' calabrese da alcuni anni.