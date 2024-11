Il fatale impatto tra un pullman e un'automobile. Ad avere la peggio il conducente dell'auto rimasto incastrato tra le lamiere. Feriti sei passeggeri del bus

Un automobilista e' morto e sei passeggeri di un pullman di linea sono rimasti lievemente feriti in un scontro frontale avvenuto la notte scorsa sulla statale 106 a Rossano, nel cosentino. A perdere la vita e' stato Francesco De Salvo, di 61 anni, di Rossano. L'uomo era alla guida della sua Audi A4 quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si e' scontrato frontalmente con un pullman delle autolinee Romano diretto a nord. Nell'urto sei dei 35 passeggeri del mezzo sono rimasti lievemente feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Rossano. La salma di De Salvo e' stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Rossano mentre i due mezzi sono stati sequestrati.