Il giovane viaggiava su una moto che si è scontrata con un camion. Nonostante i soccorsi tempestivi, per lui non c'è stato nulla da fare

Un’altra giovane vita spezzata nel pieno degli anni. Un’altra tragedia che lista a lutto un’intera comunità. Francesco Galluccio, 21 anni, è morto questo pomeriggio a seguito di un incidente stradale avvenuto a Taurianova. Secondo una prima parziale ricostruzione, il giovane viaggiava a bordo di una moto e l’impatto sarebbe avvenuto con un camion. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sta di fatto che le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto serie. In un primo tempo, si è sperato che potesse farcela nonostante le gravi ferite. Ma, con il passare dei minuti, la speranza ha lasciato il passo al dolore tremendo di familiari ed amici.

Francesco non ce l’ha fatta ed è spirato, nonostante i soccorsi tempestivi. In pochi minuti, il web è stato un pullulare di messaggi di cordoglio e di affetto tanto per Francesco quanto per tutta la sua famiglia, che gestisce un noto locale in contrada Pegara di Taurianova.