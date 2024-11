Nel 2010 causò e fu condannato per avere investito sotto effetto di cannabis con la sua Mercedes la morte di otto ciclisti lametini. Ora, Chafik El Ketani, è rimasto coinvolto un altro grave incidente che ha portato alla morte di un giovane.

Si tratta dell'impatto avvenuto lo scorso lunedì sulla statale 280 in direzione Lamezia Terme. Per cause in corso di accertamento la macchina è sbandata. Il passeggero è morto sul colpo mentre El Ketani, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro e versa in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo di Marcellinara in direzione Lamezia Terme.

Condannato a 8 anni per la strage dei ciclisti avvenuta nel 2010 a Lamezia, El Ketani era stato scarcerato dopo 5 anni di reclusione, nel settembre 2017.