La vittima è un cittadino di nazionalità egiziana ospite del centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. L'impatto fatale è avvenuto nei pressi dell'aeroporto Sant'Anna. Via alle indagini per individuare l'autista dei veicolo

Un cittadino straniero ospite del centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto (Crotone) è morto nella serata di ieri dopo essere stato investito sulla strada statale 106 da un'autovettura il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L'incidente è avvenuto poco prima delle 20 nei pressi dell'aeroporto crotonese.

L'uomo, un 29enne egiziano, stava percorrendo la statale 106 in direzione nord poco distante dall'ingresso del centro di accoglienza quando è stato travolto dall'auto pirata. I carabinieri della compagnia di Crotone, che svolgono le indagini per individuare l'autista dell'auto, stanno anche verificando se l'uomo fosse in sella ad una bicicletta quando è stato investito o se stesse camminando a piedi portando con sé la bici.

Dopo l'impatto con l'auto il corpo della vittima è stato sbalzato nel terreno a lato della strada. Su posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 cui sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo.