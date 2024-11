Il difensore di 31anni che militava nella squadra della Locride, prima aveva indossato tante maglie in giro per l’Italia. La notizia del suo decesso ha gettato nello sconforto compagni e dirigenti delle società

La tragedia nella notte sulla Statale 106 a Isca sullo Jonio. Marco Pezzati, 31enne, giocatore del San Luca è stato estratto senza vita dalle lamiere della sua auto dai vigili del fuoco di Soverato. Difensore centrale, nato a Firenze nel 1993, è arrivato nella squadra reggina nella stagione 2020-21, e stava disputando con i giallorossi di mister Mancini il campionato di Serie D con l'obiettivo della permanenza nella categoria. Pezzati aveva girovagato nel mondo dei dilettanti partendo dalla sua Toscana, in Sicilia, Piemonte, Umbria, Emilia Romagna prima del suo arrivo a San Luca. Un ragazzo simpatico e vera anima dello spogliatoio del San Luca che non faceva mancare mai il suo apporto, anche lontano dal campo. Nella foto il suo sorriso dopo il gol del vantaggio nella sfida contro il Canicattì terminata 2-0 per i reggini. Il mondo del calcio ha affidato ai social il ricordo di Marco.

Il dolore dell’asd San Luca

L’asd San Luca affida ai social un messaggio di dolore: «In un tragico e terribile incidente stradale avvenuto nella notte a Isca, provincia di Catanzaro, è morto il nostro calciatore Marco Pezzati. La società, lo staff tecnico e i calciatori, non appena appresa la ferale e devastante notizia, hanno deciso di sospendere tutte le attività per unirsi al dolore della famiglia che è anche nostro.

Come società abbiamo già inoltrato richiesta di rinvio della gara in programma domenica a Portici, perchè è chiaro che in questo tristissimo e terribile momento, il calcio e tutto il resto passano in secondo piano. È venuto a mancare un ragazzo nel pieno della maturità con ancora una vita e tanti sogni davanti. Marco era uno di noi. Una guida fuori e dentro il campo. Un ragazzo solare che sapeva guidare il gruppo, un amico vero che alla causa sportiva del nostro piccolo paese ha dato tutto sé stesso. Con la sua tragica morte, L'asd San Luca, che è una famiglia, perde uno dei suoi figli migliori. Un esempio umano e sportivo amato dal nostro meraviglioso pubblico con il quale Marco era riuscita ad instaurare un profondo e sincero rapporto di vita. Ciao meraviglioso guerriero. La terra ti sia lieve, non ti dimenticheremo mai. Sarai dei nostri sempre».

Il saluto del Signa 1914

«Con il cuore a pezzi, ancora addolorati e scossi dalla perdita di Alessio Rapezzi, siamo a comunicare la prematura e improvvisa scomparsa di Marco Pezzati, ex giocatore della nostra Prima Squadra. Tutto il Signa 1914 abbraccia la famiglia di Marco in questo disperato momento». Questo il ricordo dei toscani del Signa 1914, squadra in cui Marco ha militato.

L'Asd Sangiovannese 1927: «Profondo Cordoglio»

«La Asd Sangiovannese 1927 e il Comitato Biancoazzurro si stringono con il più profondo cordoglio e sostegno attorno ai familiari, amici e conoscenti di Marco Pezzati». È quanto scrive la squadra di San Giovanni Valdarno ricordando Marco. «Difensore centrale classe 93, 22 presenze con la maglia azzurra tra dicembre 2015 e novembre 2016. Marco era un giocatore del San Luca, società di serie D in provincia di Reggio, il tragico evento si è consumato questa notte Sulla statale 106 a Isca sullo Ionio».

Lo Sporting Club Triestina: «Ciao Marco»

«Le notizie che non vorremmo mai riportare. È morto, a causa di un incidente stradale con la propria auto, nel catanzarese, a Isca sullo Ionio, l’ex difensore bianconero Marco Pezzati che ha vestito la nostra maglia nella stagione 2017-2018 collezionando ben 33 presenze. Il trentaduenne giocatore toscano in questa stagione era in forza al San Luca, compagine di serie D in provincia di Reggio Calabria». Questo il ricordo di Marco Pezzati dello Sporting Club Triestina. «Per cause in corso di accertamento la sua auto si è ribaltata, per lui non c’è stato niente da fare. Dopo l’esperienza in bianconero aveva giocato in altre realtà toscane e successivamente in Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna ed infine in Calabria. Questa stagione l’aveva cominciata nel Signa per poi trasferirsi in Calabria. Lo ricordiamo come un bravissimo ragazzo, un ottimo calciatore carico di un’allegria contagiosa e super tifoso della Fiorentina. Ciao Marco».

Il cordoglio della Fc Scandicci

Cordoglio dalla fc Scandicci: «Una notizia che non avremmo mai voluto dare, che riempie di profonda tristezza tutti i nostri cuori. Nella notte è scomparso Marco Pezzati, difensore classe 1993 che aveva vestito la maglia dello Scandicci dal 2013 al 2016 e nel 2018/2019 con oltre 100 presenze in Blues in Serie D. Marco era tornato a giocare in questa stagione a Reggio Calabria, al San Luca, e intorno a mezzanotte ha perso la vita a causa di un maledetto incidente stradale. Tutto lo Scandicci lo ricorda con profonda stima e immenso affetto per quanto ha lasciato, sul campo e fuori, durante l'esperienza con i nostri colori, ai quali è sempre rimasto legato. La società, profondamente colpita dalla tragica scomparsa, si stringe attorno al dolore dei familiari e dei tanti conoscenti».

L’asd Rossanese: «Riposa in pace Marco»

«L’asd Rossanese è vicina alla società asd San Luca 1961 e alla famiglia del giocatore Marco Pezzati deceduto purtroppo stanotte per un tragico incidente stradale sulla Strada Statale 106 sul tratto in provincia di Catanzaro. Un'altra anima giovane che a soli 31 anni vola in cielo. Sentite Condoglianze di vero cuore, riposa in pace Marco».