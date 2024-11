In due hanno perso la vita nello scontro avvenuto il 29 luglio scorso all'altezza di Cropani. Disposti esami per accertare chi effettivamente fosse alla guida dell'auto su cui viaggiavano le persone decedute e due degli indagati

Un procedimento penale per omicidio stradale è stato aperto dalla Procura di Catanzaro, per il tramite del Pubblico Ministero Domenico Assumma, in relazione all’incidente stradale verificatosi la mattina 29 luglio scorso lungo la statale 106 all’altezza di Cropani. Scontro nel quale hanno perso la vita due persone.

Il Sostituto Procuratore, anche come atto dovuto per consentire loro di nominare eventuali consulenti di parte, ha iscritto nel registro degli indagati tre persone, V.P., 42 anni, di Sellia Marina, C. C., 59 anni, di Simeri Crichi, e D. C., 40 anni, di Marcellinara.

Nell’impatto tra un’auto e un furgone avvenuto il 29 luglio ad avere la peggio sono stati il 32enne Luigi Peluso, di Lamezia Terme, morto sul colpo, ed il 62enne Salvatore Fiumara, di Maida, spirato qualche ora dopo al Pugliese di Catanzaro. I due, corrieri per conto della Gls, quella mattina viaggiavano a bordo di una Fiat Multipla con altri due colleghi di lavoro per raggiungere Crotone e ritirare il furgone per le consegne. Per cause ancora in corso di accertamento, all’improvviso l’auto ha tamponato un furgone cassonato Renault che era fermo ai lati della carreggiata, nella stessa direzione di marcia. Uno scontro violento che ha interessato soprattutto la parte destra della vettura e non ha lasciato scampo a Peluso e Fiumara.

Il Pm non ha ritenuto necessario procedere con l’autopsia sulla salma di Peluso, dando il nulla osta per i funerali che si terranno già domani mattina. Autopsia disposta invece per Fiumara, unitamente ad un esame esterno su due dei tre indagati, ossia gli altri occupanti della vettura che sono sopravvissuti, con l’obiettivo di accertare con sicurezza chi fosse effettivamente alla guida del veicolo.