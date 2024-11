È una comunità sconvolta quella di Brancaleone, che oggi piange le vittime del terribile incidente stradale avvenuto ieri sulla statale 106 a Locri non lontano dal parco archeologico. A perdere la vita un’intera famiglia composta da marito, moglie e la sorella di quest'ultima, mentre un quarto passeggero, uno dei figli della coppia, di 19 anni, avrebbe riportato fratture e lesioni in più punti del corpo ed è attualmente sotto osservazione al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

A bordo di una Fiat Panda, i quattro stavano facendo ritorno a casa, nel basso Jonio reggino. Ma lungo la contrada Moschetta, nei pressi di Locri, l’utilitaria è andata a scontrarsi violentemente e più volte contro il muro di cemento armato posto a bordo strada.

L’ipotesi è che il conducente sia stato colpito da un malore improvviso. A coordinare le indagini dei carabinieri è la Procura di Locri, che ha disposto il sequestro preventivo del veicolo. Il sindaco di Brancaleone Silvestro Garoffolo ha comunicato che la fiera di San Pietro, programmata per i giorni 27, 28 e 29 giugno, non si svolgerà, in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia e di tutta la comunità brancaleonese. Per il giorno dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino.