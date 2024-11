L'incidente si è verificato all'altezza di Fuscaldo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe avuto un malore mentre era alla guida e sarebbe quindi finito fuori strada

Un uomo, G.I. Di 55 anni, ha perso la vita lungo la statale 18 all'altezza di Fuscaldo. Sul posto è intervenuto il personale dell'Anas, il 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica e per la gestione della viabilità. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, l'auto sulla quale stava viaggiando il 55enne sarebbe sbandata, a causa di un malore che avrebbe colpito l'uomo all'improvviso, finendo poi fuori strada. Proprio a causa dell'incidente il tratto di strada era stato interrotto per consentire le operazioni di soccorso. Successivamente la circolazione, come informa l'Anas, è stata ripristinata dal personale della società stradale.