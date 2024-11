Il ragazzo, noto per la sua passione per i motori, gareggiava nella categoria E1 con una Golf Volkswagen con il Teram Tintillo Racing. Grande commozione nel piccolo centro del Cosentino

Una tragedia senza fine è avvenuta nel pomeriggio di oggi sulla SS660 di Acri. A perdere Davide Pisano, un appassionato di motori originario di Luzzi, mentre era alla guida della sua motocicletta. Questo incidente ha privato il mondo delle corse di un talento promettente che gareggiava nel Campionato Italiano di Velocità in Montagna con il Team Tintillo Racing.

Pisano, noto per la sua passione per i motori, gareggiava con una Golf Volkswagen nella categoria E1 e si sentiva entusiasta di far parte della categoria dei "salitari". La sua dedizione non si limitava alle auto; era infatti anche un grande appassionato di moto, come dimostrato dalla tragica circostanza in cui ha trovato la morte.