Il 35enne ha impattato l’Opel Corsa sulla quale viaggiava una donna di Vibo poi deceduta. Sottoposto all’alcool test è risultato positivo

Un grave sinistro stradale si è verificato ieri sera sull’autostrada A2 all’altezza del Comune di Martirano Lombardo, dove un Opel Vectra tamponava violentemente l’autovettura che la precedeva causando il decesso sul colpo di una donna di 67 anni, Rita Ramondino, nonché lesioni agli altri tre occupanti e danni ad altri due veicoli. L'incolonnamento delle autovetture si era determinato a causa dell'uscita fuori strada di un autobus di una linea privata nel quale è rimasto coinvolto l'autista poi deceduto Raffaele Bressi 59enne di Soverato.

Positivo all’alcool test

Le pattuglie della polizia stradale intervenute in breve tempo sul luogo dell’incidente ravvisavano sin da subito il palese stato di alterazione psicofisico del conducente dell’Opel Vectra che risultava positivo al controllo della prova alcoolemica. Dalla ricostruzione inequivocabile della dinamica dell’accaduto, si appurava l’elevata velocità di marcia della Vectra e il mancato controllo del mezzo da parte di I.R., anche come conseguenza della guida in stato di ebrezza. Nel mentre sopraggiungevano tutti i dovuti soccorsi sanitari e non, I.R., di 35 anni, originario del Marocco, è stato ripetutamente sottoposto alle prove con etilometro dalle quali emergeva il persistente stato di alterazione dello stesso.

L’arresto

In considerazione di ciò e, tenuto conto della pericolosità del soggetto che da ulteriori controlli si appurava aver già in precedenza commesso gli stessi reati, e rilevato che il decesso della passeggera del veicolo investito era diretta conseguenza del comportamento e della scorretta guida di I.R., gli agenti della polizia stradale procedevano all’arresto facoltativo in flagranza per il reato di omicidio stradale e guida sotto l’effetto di alcool. Al termine degli accertamenti i veicoli direttamente coinvolti nel sinistro venivano sottoposti a sequestro penale ed affidati in custodia giudiziale a una ditta di soccorso stradale.

