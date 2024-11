È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 106 nel comune di Montepaone, nel Catanzarese. Coinvolti nell'impatto due mezzi, un Fiat Qubo ed un furgone Ford Transit. Quest'ultimo a seguito dello scontro si è ribaltato sulla sede stradale. Il conducente del Fiat Qubo estratto dalle lamiere, dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, è stato successivamente affidato al personale sanitario del SEU118 che ha inizialmente provveduto alle cure del caso, prima di trasportarlo presso struttura ospedaliera attraverso l'Elisoccorso. Feriti anche i due occupanti del furgone trasferiti in ospedale con l'ambulanza.

L'intervento sul luogo dell'accaduto di una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e dei mezzi. Sul posto anche carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. La ss 106 nel tratto interessato dal sinistro era stata temporaneamente chiusa al transito per terminare le operazioni di soccorso.