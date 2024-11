É di un morto il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto attorno alle 17.30 sulla Strada provinciale nel Comune di Marcellinara direzione Tiriolo. La vittima, Alessandra Paone, classe 1981 viaggiava a bordo di un'autovettura Peugeot 107 che si è scontrata, per cause in fase di accertamento, con un camion Iveco.

Sul posto è intervenuta una Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale, che ha estratto la giovane dalle lamiere dell'abitacolo affidandola al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso, risultate purtroppo vane in quanto la giovane è deceduta poco dopo. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e per gli accertamenti circa la dinamica del sinistro.

Ancora sangue, dunque, in questo lunedì di settembre. Il tragico incidente di oggi pomeriggio arriva qualche ora dopo le due vittime sulla statale 106 a Sellia Marina, e la donna travolta e uccisa da un'auto a Corigliano Rossano.