Un camioncino sarebbe scivolato in una scarpata. Il conducente ricoverato in gravi condizioni

In un primo momento era stato dato per morto l'uomo D. C., caduto in una scarpata con un camioncino a San Pietro Magisano, nel catanzarese. Secondo le prime ricostruzioni,l'uomo, forse per un malore avrebbe prso il controllo del mezzo e sarebbe scivolato in una scarpata.Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi del caso. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro.