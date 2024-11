Il sinistro si è verificato sulla Trasversale delle Serre, all’altezza dello svincolo Chiaravalle Centrale. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito e delle vetture, i carabinieri e la polizia locale per gli adempimenti di competenza

Incidente sulla Trasversale delle Serre, all’altezza dello svincolo Chiaravalle Centrale, due le vetture coinvolte una Fiat Uno ed una Hyundai Kona. A bordo le sole conducenti.

La donna alla guida della Fiat Uno rimasta incastrata nell’abitacolo è stata estratta dalle lamiere, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, ed è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso l’ospedale. Anche la conducente della Hyundai che lamentava dolori al torace ed alla schiena è stata trasportata in ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per gli adempimenti di competenza. Lo svincolo della Trasversale delle Serre interessato dal sinistro è stato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.