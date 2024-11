Grave incidente tra Acri e San Cosmo Albanese, nel Cosentino. Un’auto (una Fiat Panda), con a bordo marito e moglie, per motivi in corso d’accertamento è sbandata andando fuori strada e finendo la sua corsa in un burrone nei pressi di contrada Gammarosa, località situata nel territorio comunale di Acri. La coppia è rimasta gravemente ferita. Tra i primi a intervenire sul luogo dell'accaduto e a chiamare i soccorsi, alcune vedette addette al contrasto degli incendi boschivi che si trovavano in zona.

Sul posto, oltre a un’ambulanza, è arrivato anche l’elisoccorso, assieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell'Ordine, impegnati a mettere in sicurezza la zona.

È accaduto nel pomeriggio di oggi. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all'ospedale di Cosenza, dove ora è intubato. La donna invece è arrivata a bordo dell’ambulanza ed è stata ricoverata in gravi condizioni.