Non ha avuto per fortuna gravi conseguenze lo scontro frontale verificatosi a Rende, nell'area urbana cosentina, lungo la Statale 107 nei pressi dello svincolo per l'Università della Calabria, in adiacenza al centro commerciale Campus. Poco prima delle ore 18 di questa sera, 24 novembre, per cause in corso di accertamento una Peugeot 206 ha impattato contro una Opel Agila che procedeva in senso opposto.

Notevoli i danni ai due veicoli mentre i conducenti hanno riportato solo lievi escoriazioni. Sul posto per gli accertamenti di rito si sono portati gli agenti della polizia locale. Circolazione rallentata nel tratto interessato dall'incidente per consentire la rimozione dei veicoli e dei detriti dalla carreggiata da parte degli addetti della Deam Sud.