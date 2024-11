Una persona è morta in un incidente stradale verificatosi lungo la statale 283, nel tratto compreso tra Spezzano Albanese e San Marco Argentano, all’altezza del bivio per San Lorenzo del Vallo. La vittima sarebbe un anziano.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. Due i veicoli coinvolti che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente. La carreggiata è percorribile a senso unico alternato regolato sul posto con disagi per il flusso della circolazione stradale. All’opera per la rimozione dei detriti gli addetti della Deam Sud.