VIDEO | Il fatto è avvenuto nel territorio del comune di Giffone. Sul posto sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco per estrarre il cadavere dalle lamiere

Un camion che trasportava acqua è finito, per causa ancora in corso d'accertamento, in una scarpata nelle montagne della Limina, sulla strada che porta a Giffone, poco dopo lo svincolo della superstrada Jonio-Tirreno.

Inutili i soccorsi per il conducente, di cui non sono note le generalità, morto sul colpo nella carambola del mezzo. Sul posto sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco per estrarre il cadavere dalle lamiere.