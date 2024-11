Non ce l’ha fatta la piccola di 13 anni che questo pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale nella Locride, insieme alla mamma e al fratello di 11 anni, questi ultimi morti sul colpo. I tre erano a bordo di una Panda lungo la strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, quando, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è precipitata in una scarpata profonda circa tre metri finendo la sua corsa nell'alveo di una fiumara.

Nulla da fare per la mamma, Caterina Pipicella di 39 anni, di Natile Vecchio, e per il figlio minore, G. M. di 11 anni. La bambina, G. M. di 13 anni, era stata portata prima a Locri con il 118 e poi, vista la gravità delle ferite, trasferita in elisoccorso al Riuniti di Reggio Calabria. Qui è spirata dopo poche ore dall'incidente. Una giornata che doveva essere di festa per l'intera famiglia ma che si è trasformata in un'autentica tragedia: la giovane mamma e i due bambini stavano infatti raggiungendo un ristorante ad Ardore per partecipare a una festa di matrimonio. Il padre non era in auto con loro.