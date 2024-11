Sono due le persone ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Grotteria superiore, nel Reggino. Per cause in corso di accertamento l'auto con due occupanti a bordo è precipitata in una scarpata di circa 15 metri. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Siderno e Monasterace che hanno provveduto ad estrarre dalla vettura i due malcapitati. Presente anche l'elisoccorso che ha provveduto a trasportare la persona rimasta ferita gravemente all'ospedale di Reggio Calabria, la seconda persona è stata invece trasferita al nosocomio di Locri.