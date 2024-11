L'uomo alla guida dell'auto probabilmente non si è accorto della presenza dell'ostacolo ed ha travolto il 61enne, sfondando anche la recinzione. Inutili i soccorsi

Tragico incidente questa notte all'imbocco della galleria della Limina, dove ha perso la vita un operaio addetto alle barriere che delimitano il traffico in occasione dei lavori all'interno della galleria della Jonio-Tirreno.

Erano da poco trascorse le 3.30, quando Angelo Raso, 61 anni, di Polistena, si trovava proprio davanti alle barriere. All'improvviso è sopraggiunta una Volkswagen blu, condotta da un carabiniere in servizio a Gioiosa Jonica. L'uomo alla guida dell'auto probabilmente non si è accorto della presenza dell'ostacolo ed ha travolto l'uomo, sfondando anche la recinzione. Per Raso non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo straziato è rimasto sull'asfalto senza vita, sebbene l'automobilista abbia chiamato immediatamente i soccorsi. Il 61enne, sposato e con figli, è morto immediatamente.

Sul posto gli uomini della Polstrada per i rilievi di rito e il pm Ezio Arcadi. La Jonio-Tirreno, dunque, si conferma ancora una volta strada ad alta mortalità. Arteria fondamentale per la provincia reggina, ma assolutamente da adeguare a standard di sicurezza che siano minimamente accettabili. Il militare è ora indagato per omicidio stradale.

Consolato Minniti