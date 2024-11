Era ricoverato al Cardarelli di Napoli per le gravi ustioni riportate. Sull'episodio indagano i carabinieri di Rossano e la procura di Castrovillari

È morto all'ospedale Cardarelli di Napoli uno dei due operai rimasti coinvolti nei giorni scorsi a Rossano in un grave incidente sul lavoro all'iterno di un sansificio di contrada Sant'Irene. Entrambi sono stati investiti da una fiammata e per le gravi ustioni riportate sono stati trasferiti a Bari e Napoli. L'opeaio ricoverato nella città partenopea non ce l'ha fatra a sopravvivere. Sull'episodio indagano i carabinieri di Rossano e la procura di Castrovillari.