Un incidente si è verificato questo pomeriggio nei pressi di Comerconi, frazione di Nicotera. Un’auto, a bordo della quale viaggiavano due sorelle – Z.C. e Z.G., entrambe quarantenni -, è uscita fuori strada finendo in un burrone. Allertati i soccorsi, sul posto è arrivata posto un’ambulanza con l’equipe composta dalla dottoressa Grillo, l’infermiere Loiacono e l’autista Vecchio. Successivamente, intervenuta una seconda ambulanza da Soriano Calabro. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco - giunti dal distaccamento di Ricadi - per estrarre le donne dalle lamiere. Le due, che non versano fortunatamente in gravi condizioni, sono state trasportate al pronto soccorso di Vibo Valentia.