Grave incidente stradale in mattinata sulla strada provinciale numero 25 che da Coccorino porta a Monte Poro e anche sull’ex “mulattiera” sulla quale la Provincia di Vibo Valentia ha pensato di dirottare l’intero traffico veicolare dopo la chiusura della strada provinciale numero 23, meglio nota come “Strada del Mare”.

Per cause in corso di accertamento, una Peugeot guidata da un signore di Nicotera è finita fuori strada cadendo nel burrone sottostante. Uscito vivo per miracolo, la sua auto non è stata ancora recuperata ed i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, stanno aspettando l’intervento di una gru per riuscire a riportare sulla strada l'automobile. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità. Di certo nel punto in cui l’auto è finita nel burrone, ed in quasi gran parte della strada provinciale numero 25, non esistono guard railnonostante sollecitati alla Provincia a più riprese da quasi un anno dagli automobilisti costretti a percorrere tale strada.

Un’arteria dove continuano a mancare le più elementari misure di sicurezza, con conseguente grave rischio per automobilisti e motociclisti. Problematiche ripetutamente sollevate dal comitato “Strada del Mare” ma sulle quali la Provincia di Vibo sinora non è intervenuta. Probabilmente si aspetta il morto e poco fa ci si è andati davvero vicini.