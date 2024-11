È fuori pericolo Gianmarco Nesci, il quarto giovane rimasto coinvolto nel terribile incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 6 lungo la Trasversale delle Serre nei pressi di Spadola. Il 22enne, a causa dei traumi riportati, era stato trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Pugliese di Catanzaro dove si trovava ricoverato sotto stretta osservazione.

Hanno invece trovato la morte sul colpo gli altri occupanti della Volkswagen Golf che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata frontalmente contro un camion. Si tratta del 18enne Natale Chiera e dei due cugini omonimi Salvatore Farina, di 23 e 21 anni, tutti di Soriano. Una comunità che si è svegliata sconvolta nell’apprendere la notizia della tragedia che ha strappato alla vita quattro suoi giovani figli.