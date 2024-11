Incidente mortale questa mattina nel Vibonese. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, intorno alle 6 un uomo di 31 anni ha perso il controlla della sua auto impattando in maniera violenta contro un muro a Joppolo, in contrada San Bruno Melia.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Simone Furci, questo il nome del conducente che ha perso la vita, avrebbe riportato un trauma toracico-addominale ed è morto sul colpo. Inutile l’intervento dei soccorritori dell’equipe del 118 di Tropea che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri ed i vigili del fuoco di Vibo Valentia. Pare che il giovane si sarebbe dovuto recare all’aereoporto di Lamezia Terme per andare a prendere il padre. La famiglia, conosciuta e ben voluta in paese, si era trasferita da qualche anno a Joppolo dopo un periodo trascorso per lavoro a Varese.