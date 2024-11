Tre feriti, di cui uno lieve, è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato intorno alle ore 22.50 di ieri, 1 aprile, su Viale dei Bizantini, nel comune di Lamezia Terme.

Due le vetture coinvolte: una Citroën C3 ed una Nissan Qashqai. Tre in totale i passeggeri a bordo delle vetture. Uno di loro ha riportato contusioni altri due, incastrati tra le lamiere, sono stati estratti dal personale del Vigili del fuoco di Lamezia Terme ed affidati ai sanitari del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Transito bloccato nel tratto interessato dal sinistro.