Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava su un terreno privato quando, per cause ancora da accertare, il trattore si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.