Un uomo di 72 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Sp31 nei pressi di Taverna, nel Catanzarese. L’anziano, secondo quanto appreso, viaggiava a bordo della sua Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua autovettura ribaltandosi.

L’uomo è stato affidato alle cure degli uomini del 118 ed è stato trasferito in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro del distaccamento volontario di Taverna e i carabinieri.