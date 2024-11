È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Catanzaro e che ha coinvolto tre mezzi in transito in via degli Angioini. Secondo una prima sommaria ricostruzione, l'impatto sarebbe avvenuto inizialmente tra una Alfa Mito e una moto, coinvolgendo poi nel sinistro anche una seconda auto in transito.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro che hanno provveduto a stabilizzare il conducente della moto ferito in modo grave. Ha riportato fratture e danni agli organi interni e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Gli altri automobilisti non hanno riportato ferite, la strada al momento è chiusa al traffico. Gli accertamenti sulla dinamica del sinistro sono affidati alla polizia locale.